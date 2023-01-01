شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الاتحاد لمواجهة إنبى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 22 لاعباً لمعسكر الفريق لمباراة إنبى بالأسبوع الـ 11 والمقرر لها الخامسة على استاد الاسكندريه غدا.

وضمت القائمة كلاً من..

عمرو خليل وصبحى سليمان

هشام صلاح وجافين كازيتو ومحمد الصالح وعبد الله نصيب وخالد صبحى والسيد سالم وصبرى رحيل

مورو ساليفو ومروان عطيه و ناصر ناصر وعبد الغنى محمد و محمود عبد العزيز وإبراهيم حسن وخالد الغندور وفوزى الخناوى وعمرو فتحى "عمورى"

أحمد عيد واوستن اموتو ومابولولو وبلال السيد.

ويغيب عن صفوف الاتحاد السكندرى، المهدى سليمان ومحمود علاء والصباحى وسعيدو سمبورى وكريم الديب واسلام عبد النعيم وأحمد السيد غريب.