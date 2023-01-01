الامارات | دبا الحصن يهزم مسافي في 3 دقائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب دبا الحصن تأخره بهدف حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع وتمكن من الفوز على مضيفه مسافي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الاسبوع الخامس عشر لدوري الدرجة الأولى، بعد ان سجل هدفين في ثلاث دقائق بدل ضائع سجلتا في الدقيقتين (90+4) و (90+7)، بينما سجل لفريق مسافي النيجيري ايدغور في الدقيقة 43.

وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد دبا الحصن 33 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد مسافي عند النقطة 20.

وفي مباراة ثانية تعادل مصفوت بملعبه مع ضيفه الفجيرة بهدف لمثله حيث سجل لفريق مصفوت الغامبي الفوسيني جاساما في الدقيقة الخامسة، ونجح الفجيرة في إدراك التعادل في الدقيقة (90+1)، ليصبح رصيد مصفوت 22 نقطة بينما لدى الفجيرة 14.

وفي ختام مباريات الاسبوع تعادل الذيد على ملعبه مع فريق «جلف إف سي» بهدف لمثله حيث سجل لفريق الذيد لاعب»جلف إف سي«علي ابراهيم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، وسجل لفريق»جلف إف سي«البرازيلي لوكاس روشا في الدقيقة السادسة، وأصبح رصيد الذيد 20 نقطة و«جلف إف سي» 18.