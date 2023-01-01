الامارات | نادي الشارقة يجدد عقد اللاعب الظنحاني 4 مواسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية «توتير» تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد الظنحاني «26 عاما» لأربعة مواسم ليستمر حتى 2027 وذلك في إطار المحافظة على استقرار الفريق ودعم منظومته الفنية.

يذكر أن خالد الظنحاني ظل يقدم خلال الفترة الماضية مستوى فني متطور جعله يحجز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية لفريق الشارقة.