رسميًا.. محمد الضاوي كريستو أولى صفقات الشتاء للأهلي.. ومقطع يبرز مهارات وأهداف الجوهرة التونسية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف موقع " فووت 24 " التونسي، إن محمد الضاوي كريستو، مهاجم النجم الساحلي، وقع رسمياً للنادي الأهلى لمدة 4 سنوات ونصف حتى عام 2028.

ويصل محمد الضاوي كريستو إلى القاهرة غدًا لاتمام التعاقد مع النادي الأهلي ليكون أولى صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

من هو كريستو؟

كريستو هو لاعب كرة قدم تونسي من مواليد 2003، عمره 20 عاما، يلعب في مركز الجناح الأيمن، ونشأ في أكاديمية النجم الساحلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2021.

لعب الضاوي 6 مباريات هذا الموسم مع النجم الساحلي، وتمكن من إحراز 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال الموسم الحالي.

على المستوى الدولي كان قد انضم الضاوي للقائمة المبدئية للمنتخب التونسي المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، لكن تم استبعاده من القائمة النهائية.

القيمة التسويقية للاعب عند تصعيده للفريق الأول بالنجم الساحلي كانت تبلغ 100 ألف دولار، وحاليًا قفزت قيمته لنحو 400 ألف دولار.

الضاوي تلقى عديد العروض في الفترة الماضية، أبرزها من فريق إماراتي وآخر فرنسي، إلى جانب عرض القلعة الحمراء.

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