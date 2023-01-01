شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتوجه إلى القاهرة استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق سموحة بقيادة طارق العشرى إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

ويسعى طارق العشرى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع غزل المحلة فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدورى.

وتوصل سموحة لاتفاق لإنهاء التعاقد مع كل من الهولندى رضا البرجيجي وبهاء مجدى وأحمد عبد الحى عيسى وإسلام عادل حامد بالتراضى، ليرحل الرباعى بشكل رسمى فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى طارق العشرى لضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له فى مقدمة الجدول.

كما يسعى فرج عامر لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات السوبر للخروج بالفريق من سلسله النتائج غير المُرضية التى يتعرض لها الفريق السكندري بقيادة مدربه طارق العشري، خاصة أن سموحة يعاني من غيابات مؤثرة أبرزها النيجيري جونيور أجاى الذى تعرض للإصابة فى بدايه الموسم الجاري.

وأعلن محمد فرج عامر أن مدافع الفريق خالد عبد الفتاح تلقى العديد من العروض لانتقاله لأندية أخرى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وأكد فرج عامر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه يفضل انتقال خالد عبد الفتاح للنادى الأهلى لعدة أسباب.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.