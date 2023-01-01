شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية فى الإسماعيلى استعدادا للبنك الأهلى.. وعودة العسقلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تحضيراته اليومية استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي بعد غد، الثلاثاء، بالجولة الحادية عشرة للدوري العام.

وأدي الفريق مرانه الأساسي اليوم، الأحد، على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ركز خلاله الجهاز الفني للدراويش على التدريبات الخططية، حيث تم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تخللها تنفيذ عدد من الجمل على المرمي.

فى حين أدي حراس مرمي الإسماعيلي تدريبات على كيفية التصدي للتسديدات تحت إشراف مدربهم محمد عبد المنصف، قبل أن ينتهي المران بتقسيمة فى منتصف الملعب تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة.

وقام عمر جمال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بعمل تدريبات إضافية لخماسي الفريق عبد الله جمال ومصطفي فارس ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي وفراس شواط، وذلك بعد المران الأساسي الذى أقيم اليوم استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي.

يأتي ذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، من أجل رفع كفاءة اللاعبين من خلال التسديد على المرمي من مسافات بعيدة وقريبة.

ويدخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا مساء اليوم قبل 48 ساعة من المواجهة القادمة رغبة من ” ميدو ” وجهازه المعاون فى فرض حالة من السيطرة والانضباط على لاعبيه.

ويستضيف الدراويش، الفريق القاهري يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

وعاد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته فى معسكر منتخب مصر الشباب الأخير استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الافريقية.

وكان اللاعب الصاعد قد انضم إلى معسكر الفراعنة الذى انطلق يوم 20 ديسمبر الماضي بعدما قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمود جابر استدعاءه.

ويستعد منتخب مصر للشباب فى الوقت الحالي لخوض الكان تحت 20 عامًا والمؤهل لكأس العالم للشباب في 2023.

ومن المعروف أن ” العسقلاني ” يعد من العناصر الأساسية ضمن صفوف منتخبي مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بالإضافة إلى منتخب الشباب.

والجدير بالذكر أن البطولة الافريقية ستقام في مصر خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين بمشاركة 12 منتخبا، على أن يتواجد الفراعنة فى المجموعة الأولي التى تضم أيضًا منتخبات السنغال ونيجيريا وموزمبيق.