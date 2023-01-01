شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يؤازر صلاح ريكو بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود الونش لاعب الزمالك على مؤازرة زميله السابق فى القلعة البيضاء ولاعب غزل المحلة الحالي صلاح ريكو بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ونشر الونش صورة تجمعه مع ريكو وعلق قائلا، "ألف سلامة عليك حبيبي وقدر الله ماشاء فعل وترجع أحسن من الأول".

وأثبتت الأشعة التى أجراها صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعملية الجراحية خلال الساعات المقبلة حسب التنسيق مع طبيب الفريق.

وتعرض صلاح ريكو للإصابة فى مباراة فريقه أمام سموحة، وعلى إثرها غادر الملعب ودخل كريم مصطفى بديلاً له فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

من ناحية أخرى، يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادما من قطر خلال 3 أسابيع، بعد إنهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين.