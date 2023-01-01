شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يطالب بإعادة مباراته أمام السكة الحديد رسمياً والتحقيق مع أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس إدارة نادي القناة ، برئاسة الدكتور خالد عفيفي، خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب بإعادة مباراته مع السكة الحديد بسبب الأخطاء التحكيمية التى حدثت فى مباراة الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري العام المصري لأندية القسم الثاني "مجموعة القاهرة والقناة" والتى أقيمت على ملعب السكة الحديد.

وأبدى نادى القناة فى خطابه لاتحاد الكرة غضبه الشديد تجاه طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، حيث تم احتساب هدف غير صحيح لفريق السكة الحديد، بعد تأكيد القرار من المساعد الثانى محمود النحاس، رغم عدم تجاوز الكرة خط المرمى، بشهادة جميع الحضور للمباراة، وكذلك الاستوديو التحليلي للمباراة التى كانت مذاعة تليفزيونياً على قناة النيل للرياضة.

وبينما كان لاعب نادى القناة يتعرض لعملية "المسك" من قبل مدافع فريق السكة الحديد داخل منطقة جزاء فريقه، كان لحكم المباراة رأي آخر، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لفريق القناة، فى مشهد مؤسف لطاقم التحكيم الذي تدخَّل تدخُّلا مباشرا فى تحديد نتيجة المباراة لصالح نادى السكة الحديد، بما يخل بمبدأ العدالة بين جميع الفرق.

ويوضح نادي القناة بأنه يتبع مؤسسة قومية ذات عراقة وأصول تاريخية ـ هيئة قناة السويس ـ ويشهد الجميع بأن مجلس إدارته لم يكن يوماً مثيراً للمشاكل.

هذا ومن واجبنا عدم الصمت علي الظلم الذي تعرض له فريقنا ، من قبل طاقم التحكيم الذي تسبب بقراراته "المؤسفة" في خروج فريقنا مهزوماً من المباراة الهامه ، التي كانت مع أحد الفرق المنافسة لنا في طريق الصعود للدوري المصري الممتاز .

وعليه فإن نادي القناة الرياضي يطالب بما يلي:

1ـ إعادة المباراة وعدم إحتساب النتيجة نظراً لعدم شرعية الهدف الذي أحرزه نادي السكة الحديد .

2ـ إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل لجنة الحكام مع طاقم التحكيم الموكل إليه إدارة المباراة ومنها عدم إسناد أي مباراة قادمة لهم يكون طرف فيها نادي القناة مستقبلاً هذا بالإضافة إلي عدم تعيين حكام درجة أولي من منطقة القاهرة يكون طرفي المباراة نادي القناة والنادي المنافس يتبع منطقة القاهرة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق المجموعة .