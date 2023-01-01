7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها طلب منتخب الشباب معسكرا قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، وطلب سموحة ضم ثنائى الأهلى.

فيريرا يحدد برنامجا خاصا لتجهيز شلبى والزنارى وجابر لمواجهة الداخلية

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، برنامجا تأهيليا خاصا لكل من مصطفى الزنارى ومصطفى شلبى وعمر جابر، من أجل تجهيزهم لمواجهة الداخلية المقبلة.

أعلن مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فتح باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز بداية من اليوم، الأحد، الأول من شهر يناير، ولمدة شهر كامل، حيث تنتهي المهلة يوم 31 يناير الجاري.

تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي النيوزيلندي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يتضمن تحليل كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية لأبرز القرارات التحكيمية فى الجولتين التاسعة والعاشرة من الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إقامة معسكر شباب الفراعنة لأمم أفريقيا للشباب المقرر انطلاقها فى مصر 19 فبراير المقبل، بشكل مبكر، حتى يحقق أكبر استفادة منه، خاصة أنها الفرصة الأخيرة قبل ضربة البداية في البطولة.

قدم نادي حرس الحدود عرضا رسميا لضم إسلام جمال لاعب نادي فاركو، لتدعيم صفوف الحرس فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تصحيح المسار والهروب من قاع جدول الترتيب.

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه طلب عدداً من لاعبي الأهلي للانتقال للنادى السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أنه طلب من الأهلي الثنائي حسام حسن وزياد طارق، وآخرين رفض الإفصاح عنهم حتى لا تدخل أندية أخرى على سباق المفاوضات تخطف أهداف سموحة فى موسم الصفقات الشتوي المقبل.