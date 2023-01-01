شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب ثنائى الأهلى عن رحلة كأس العالم للأندية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى أكرم توفيق ومصطفى شوبير لاعبى النادى الأهلى عن مرافقة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى المغرب مطلع فبراير المقبل بسبب الإصابة.

وأجري أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق جراحة الرباط الصليبى الجمعة الماضى، ليتأكد انتهاء موسمه مع الأهلى، فيما يستعد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق لإجراء جراحة غضروف الركبة والتى ستبعده عن الملاعب قرابة الـ 40 يوماً.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.