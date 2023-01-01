شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحى وعادل فى قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادى بيراميدز، قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي فى السابعة مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - محمد صادق - بلاتي توريه - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.