شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر مدافعى الأهلى من قوة هجوم بيراميدز قبل موقعة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مدافعى فريقه من خطورة هجوم فريق بيراميدز قبل مباراة الفريقين المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب كولر لاعبيه بفرض رقابة قوية على الثلاثى رمضان صبحى وفخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد لمنع وصولهم لشباك محمد الشناوى بحثاً عن استعادة الانتصارات فى الدوري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويتطلع الأهلى لاستعادة الانتصارات بالدوري أمام بيراميدز بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة ومن قبلها التعادل السلبى مع سموحة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة.