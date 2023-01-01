شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية المشاركة فى الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة قرعة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر موسم 2022 - 2023 الثلاثاء المقبل، والأندية المشاركة فى الدور هى، منية النصر ودكرنس وبايونيرز والمنصورة واتحاد نبروه ومركز شباب منية سمنود وطنطا وبلدية المحلة وسبورتنج كاسل وكفر الشيخ وبروكس ورك وراية الرياضى وأبو قير للأسمدة والأولمبى والمجد السكندرى وسبورتنج وطلائع الأسطول والهلال بالضبعة والمصرى بالسلوم والحمام.

فيما تنتهي اليوم المهلة التى حددها مجلس إدارة اتحاد الكرة، للأندية الراغبة فى المشاركة ببطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية للموسم الجاري 2022 _ 2023.

وقرر اتحاد الكرة تنظيم بطولة كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022 -2023، لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث، وحدد رسم الاشتراك بقيمة 5 آلاف جنيه لكل ناد يرغب في المشاركة .

وأخطر اتحاد الكرة الأندية ومراكز الشباب بفتح باب الاشتراك لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث للكرة النسائية مقابل 5 آلاف جنيه على أن يكون السداد نقدا أو بشيك مقبول الدفع.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي، فى شهر فبراير المقبل من العام المقبل.

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إقامة معسكر مفتوح، في شهر ديسمبر المقبل، لمنح الفرصة للعديد من العناصر الجديدة التي سيتم ضمها لصفوف المنتخب.