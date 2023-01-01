شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسوان يحفزون الجماهير قبل مواجهة الزمالك غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بأسوان رسالة لجماهيرهم استعدادا لمواجهة الزمالك غدا، والتى تجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق أسوان فيديو يتضمن رسائل تحفيزية من اللاعبين لجماهيرهم ودعوتهم لحضور المباراة جاء فيه، "رسالة نجوم أسوان.. مستنيين جمهور أسوان كله بكرة فى المباراة ضد نادي الزمالك!".

وقاد الرمادي أسوان فى7 مباريات منذ توليه المهمة، نجح فى تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ولم يتعادل في أى مباراة، لينجح فى حصد 12 نقطة تضع الفريق في المركز الثامن بالدوري، بعدما استلمه في المركز الأخير.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد، الاثنين، باستاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.