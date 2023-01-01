شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره بيراميدز، مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: ما هو موعد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى؟

ج: موعد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى فى السابعة مساء غد الاثنين.

س: ما هى دوافع الفريقين قبل المباراة؟

ج: يتطلع الاهلى لاستعادة الانتصارات بالدوري أمام بيراميدز بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة، ومن قبلها التعادل السلبى مع سموحة، بينما يهدف بيراميدز للفوز على الأهلى لمواصلة الانتصارات والاستمرار فى المنافسة على الصدارة.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام بيراميدز؟

ج: يستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الاهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة، حيث يشكو أكرم توفيق من قطع فى الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع في الرباط الداخلى للركبة ويشكو بيرسى تاو من تمزق العضلة الضامة.

من المنتظر أن يخضع وليد الكرتى لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الأهلى، خاصة أنه من اللاعبين الأساسيين بالفريق السماوى، وتواجده وإن كان على مقاعد البدلاء سيكون إضافة قوية لفريق بيراميدز في مباراة مهمة أمام المارد الأحمر في مسابقة الدورى.

س: وماذا عن غيابات بيراميدز؟س: ماذا عن موقف الفريقين فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

س: ما هى القناة الناقلة للمباراة؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.