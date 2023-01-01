شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الغاني دانيال أفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي حالياً جلسات مكثفة لحسم أكثر من صفقة محلية وأجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، ومنها صفقة الغاني دانيال أفرى لاعب نادى هارتس أوف أوك الغاني ومنتخب بلاده للمحليين.

ويُعد مهاجم هارتس أوف أوك أحد اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي فى يناير، حيث سيتم قيده كلاعب أجنبي تحت السن حال إتمام الصفقة رسمياً.

وشارك دانيال أفري برفقة منتخب غانا الأول للمحليين فى مباراة ودية أقيمت أمس، السبت، بالتتش أمام بدلاء وشباب النادى الأهلي وانتهت بخسارة الأخير (1_3).

ولم يحسم الأهلي مصير اللاعب الغاني بشكل رسمي، حتى الآن، وهناك مفاوضات داخل الأهلي لحسم الصفقة التى يتنافس عليها الأهلي مع نادى زيورخ السويسرى.

وتابع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اللاعب الغاني فى ودية الأمس والتى سجل خلالها دانيال هدف بلاده الأول من ضربة جزاء.

وكانت شبكة غانا سوكر نت الغانية قد أكدت أن الأهلي مُهتم بالتعاقد مع مهاجم هارتس أوف أوك دانيال أفري خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أنطلقت اليوم ،الأحد، على أن يتم قيده في قائمة تحت السن.

ويواجه الأهلي "مطب" في التعاقد مع اللاعب الغاني وهو عدم قدرة النادي على قيد دانيال في قائمته الأفريقية حال التعاقد معه رسمياً لأنه شارك مع هارتس أوف أوك الغاني فى الأدوار التمهيدية من بطولة كأس الكونفدرالية للنسخة الجارية.

بعيداً عما سبق، يختتم الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.