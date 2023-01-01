شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يستأنف تجمعه الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بقيادة عبدالفتاح عباس المدير الفنى، للانتظام فى تجمعه الأسبوعى اليوم باستاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية، لإعداد المنتخب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التى تنطلق فى فبراير المقبل بتونس.
واختار المدير الفنى قائمة تضم كلا من: هانيا عصام حمودة وحبيبة عماد صبرى و مريم طارق محمد ومى محمد العروسى وهاجر وليد عبدالهادى لحراسة المرمى واللاعبات مايا إيهاب وحبيبة عصام و جوى عماد وهدى عمرو شكرى وتانيا مصطفى سويلم وهنا خالد سليمان وفرح هشام المهدى وحبيبة وليد عمر ونورا خالد محمد نور وندى خالد منصور ومى مجدى شحاته وليلى سيف زاهر ونور عبدالواحد السيد وحلا مصطفى موسى ورودينا عبدالرسول يحيى وفرحة الجارحى وكارما نصر ونورهان عاشور ونور نهاد وهنا أبوجبل.