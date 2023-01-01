شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يستأنف تجمعه الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بقيادة عبدالفتاح عباس المدير الفنى، للانتظام فى تجمعه الأسبوعى اليوم باستاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية، لإعداد المنتخب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التى تنطلق فى فبراير المقبل بتونس.

ويخوض منتخب مصر التدريب على مدار يومين للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبات، ويسعى المدير الفنى لرفع المعدل البدني والفني والوصول إلى مستوى مناسب من الانسجام والتجانس بين اللاعبات قبل خوض المنافسات الرسمية.

واختار المدير الفنى قائمة تضم كلا من: هانيا عصام حمودة وحبيبة عماد صبرى و مريم طارق محمد ومى محمد العروسى وهاجر وليد عبدالهادى لحراسة المرمى واللاعبات مايا إيهاب وحبيبة عصام و جوى عماد وهدى عمرو شكرى وتانيا مصطفى سويلم وهنا خالد سليمان وفرح هشام المهدى وحبيبة وليد عمر ونورا خالد محمد نور وندى خالد منصور ومى مجدى شحاته وليلى سيف زاهر ونور عبدالواحد السيد وحلا مصطفى موسى ورودينا عبدالرسول يحيى وفرحة الجارحى وكارما نصر ونورهان عاشور ونور نهاد وهنا أبوجبل.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من: إسراء أسامة مدرباً عاماً ومحمد عرفات مدرباً لحراس المرمى والدكتورة إيمان كمال رئيس الجهاز الطبى وميريت مونيس أخصائى العلاج الطبيعى وراما جويلى المدير الإدارى وسونيا سيد ادارى المنتخب.