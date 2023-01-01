شكرا لقرائتكم خبر عن حمودي يغيب عن أسوان أمام الزمالك لاستكمال برنامجه العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد حمودي لاعب فريق أسوان عن صفوف فريقه أمام الزمالك فى المباراة التى تجمع الفريقين غدا، الاثنين، بالجولة 11 من الدوري.

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان أن صفوف الفريق مكتملة، باستثناء غياب أحمد حمودي الذى يستكمل برنامجه العلاجي، فيما ستشهد القائمة عودة مدافع الفريق محمد عطوة بعد الغياب عن مباراة المصرى للإيقاف.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويعيش أيمن الرمادى لحظات خاصة في تجربته الأولى بالدوري المصري مع تماسيح النيل فريق أسوان، وذلك من خلال النتائج المميزة التي يحققها، وآخرها الفوز المثير على المصري.

وقاد الرمادي أسوان في 7 مباريات منذ توليه المهمة، نجح في تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ولم يتعادل في أي مباراة، لينجح في حصد 12 نقطة تضع الفريق في المركز الثامن بالدوري، بعدما استلمه في المركز الأخير.

ويعتبر أيمن الرمادي من أشهر المدربين في الدوري الإماراتي، حيث حقق عدة إنجازات كبيرة مع فرق متوسطة وصغيرة ونال عدة جوائز احترافية.