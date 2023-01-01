شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد برنامجا خاصا لتجهيز شلبى والزنارى وجابر لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، برنامجا تأهيليا خاصا لكل من مصطفى الزنارى ومصطفى شلبى وعمر جابر، من أجل تجهيزهم لمواجهة الداخلية المقبلة.

وخصص فيريرا برنامجا للثلاثى يخضعون له تحت إشراف مخطط الأحمال عمرو المطراوى، لحين عودة الفريق من أسوان بعد مواجهة تماسيح النيل فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين.

ويعانى عمر جابر من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويعانى الزنارى من إجهاد الضامة، فيما تماثل مصطفى شلبى للشفاء إلا أن الجهاز الفنى رفض الاستعجال فى عودته.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام أسوان كل من: يوسف حسن، عمر جابر، مصطفى شلبي، مصطفى الزنارى، إبراهميا نداى، محمود حمدى الونش.

ويواجه الزمالك فريق أسوان فى الساعة الثالثة إلا ربع عصر غد الاثنين باستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.