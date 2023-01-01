شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فتح باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز بداية من اليوم، الأحد، الأول من شهر يناير، ولمدة شهر كامل، حيث تنتهي المهلة يوم 31 يناير الجاري.

ويشهد شهر يناير الجاري قيام الأندية المصرية بعقد صفقات جديدة لتدعيم صفوفها لاستكمال ما تبقى من موسم البطولات المحلية والأفريقية.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية ضرورة تسديد كافة المديونيات المستحقة للجبلاية قبل قيد الصفقات الجديدة، مع وجود خيار آخر وهو الوصول لاتفاق بجدولة المديونات والمبالغ المستحقة.

وتضمنت لائحة القيد عدد من الشروط منها عدد اللاعبين، حيث يسمح قيد 30 لاعبا في للفريق الأول بجميع الأقسام، ويجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.

كما لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة من النادى فى ملف التراخيص.

وبالنسبة للاعبين الأجانب، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة، في حين لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

ونصت الشروط على أنه لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، ولا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.