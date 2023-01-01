شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يدخل حسابات الأهلى بعد تألقه فى ودية غانا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاستعانة بـ عمار حمدي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي، كما شارك فى ودية "بدلاء" الأهلي أمس أمام منتخب غانا للمحليين.

وبدأ عمار حمدي يحظى باهتمام وإشادة الجهاز الفني للأهلي، بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد فى التدريبات الجماعية الأخيرة، وكذلك فى ودية الأمس التي أقيمت بملعب التتش وفاز فيها منتخب غانا للمحليين 3/1.

وخاض الأهلي ودية الأمس بفريق الشباب من مواليد 2001 و2003 وشارك معه بعض لاعبي الفريق الأول، وهم محمود عبد المنعم كهربا ومحمد محمود و عمار حمدي ومحمد محمود وزياد طارق وشاركوا منذ بداية اللقاء.

وقاد الأهلي في ودية الأمس محمد شرف وشريف عبد الفضيل، فى حضور الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر.

وقاد الأهلي في اللقاء الثنائي محمد شرف وشريف عبد الفضيل، في حضور رئيس قطاع الناشئين خالد بيبو ونائبه وليد سليمان، فيما حرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر، على متابعة اللقاء من المقصورة الرئيسية.

ويختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات بالدوري أمام بيراميدز بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة ومن قبلها التعادل السلبى مع سموحة.