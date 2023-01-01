شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة معجزة تنس الطاولة: مش بخاف من الأكبر منى لأنى "متعودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هنا جودة، لاعبة فريق تنس طاولة النادى الأهلى، عن شعورها عند مواجهة الأكبر منها سنا فى مختلف البطولات، سواء المحلية أو الدولية أو الأفريقية.

وقالت هنا جودة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها عندما تواجه الأكبر منها سناً لا تشعر بالخوف لأنها تعودت على ذلك، فلا يوجد لديها خوف مضيفة، "بقيت متوعدة ومفيش خوف خلاص لأنى بقيت بلعب كتير، فمش بخاف من الأكبر منى، وبفوز كتير والنتائج بتكون إيجابية".

وأشارت هنا جودة إلى أن الألقاب التي يطلقونها عليها فى البطولات كثيرة، سواء الطفلة المعجزة أو عقلة الأصبع، ولكن فى النهاية تكون سعيدة بأى لقب لأنه يكون نتيجة جهد وإنجاز تحققه فى البطولات.

وكدت هنا جودة سعادتها بعد التتويج بلقب البطولة العربية مع الأهلى، والتى أقيمت باستاد القاهرة، بعد التغلب على البحرين البحرينى.