شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يؤدى تدريبه الأخير عصر اليوم قبل مواجهة الزمالك غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضى، عصر اليوم الأحد، باستاد أسوان، مرانه الأخير قبل ملاقاة نادى الزمالك بالجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز غدا الاثنين باستاد أسوان فى الثالثة إلا الربع عصرا.

وأكد أيمن الرمادى، المدير الفنى للفريق، صعوبة مباراة الزمالك حامل اللقب آخر موسمين ومتصدر الدورى حاليا والذى يضم من العناصر الدولية والمتميزة الكثير من اللاعبين.

وقال الرمادى، "علينا أن نتعامل مع المباراة بهدوء وتركيز دون ضغوط عصبية تؤثر على الأداء، خاصة فى ظل النتائج الإيجابية التى حققها أسوان فى الأسابيع وتحقيق أربعة انتصارات من سبع مباريات منذ توليه المسئولية على حساب فرق وأسماء كبيرة بالدورى الممتاز مثل فاركو وسموحة وإنبى وأخيرا المصرى والوصول للنقطة 12".

وشدد الرمادي على أنه أصبح للفريق أسلوب لعب وأداء هجوميا ودفاعيا قائلا، "علينا أن نفرض ونحافظ على هويتنا الفنية وأبدى المدير الفنى لأسوان سعادته بعودة المهاجم الجابونى ماليك إيفونا للمشاركة فى المباريات بعد الإصابة وتسجيله هدف الفوز فى مباراة المصرى الأخيرة فى وقت صعب ليؤكد على قيمته كمهاجم يحتاجه أسوان عندما يكون فى جاهزيته ومستواه".