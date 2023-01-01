شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كلاتنبرج عن عدم احتساب ركلة جزاء لـ معلول فى مباراة الأهلى وسيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يتضمن تحليل كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية لأبرز القرارات التحكيمية فى الجولتين التاسعة والعاشرة من الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

وتضمنت الحالات التى شرحها كلاتنبرج قرار الحكم إبراهيم نور الدين عدم احتساب ركلة جزاء لعلى معلول فى الدقائق الأخيرة، بعدما تداخل مدافع سيراميكا معه واتفق كلاتنبرج مع قرار الحكم فى عدم أحقية معلول فى ركلة جزاء.

على صعيد متصل، أعلن الثنائى محمد فاروق وتامر درى الحكمان السابقان استقالتهما من تشكيل لجنة الحكام الرئيسية، بعد التغييرات الجديدة التى أجرتها اللجنة على هيكلها الإداري وإعادة توزيع المهام.

جاءت هذه الاستقالة بعد أيام قليلة من لقاء كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة ، مع عدد من الحكام بمقر الاتحاد، تم خلالها شرح سياسة عمل اللجنة وكيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات .

وأكد كلاتنبرج خلال جلسته بالحكام أنه يتبع أساليب الاتحاد الدولي فيفا في تقييم الحكام في الدوري المصري، وأن الأفضل من سيتواجد فى إدارة المباريات، وأنه يطمح لتواجد طاقم تحكيم مصري في كأس العالم المقبل 2026.

وكان جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم قد التقى بمجموعة الحكام المساعدين الذين يطالبون بالمشاركة فى مباريات الدورى الممتاز، وأكد خلالها أن قرار اللعب من عدمه هو قرار لجنة الحكام ومارك كلاتنبيرج رئيس اللجنة ، والذى أكد موافقته على مقابلتهم اليوم بمقر اللجنه والاستماع إليهم.