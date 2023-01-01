منتخب الشباب يطلب معسكراً قبل شهر من انطلاق بطولة أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إقامة معسكر شباب الفراعنة لأمم أفريقيا للشباب المقرر انطلاقها فى مصر 19 فبراير المقبل، بشكل مبكر، حتى يحقق أكبر استفادة منه، خاصة أنها الفرصة الأخيرة قبل ضربة البداية في البطولة.

واستقر الجهاز الفني على بدء المعسكر قبل شهر كامل من بداية البطولة، على أن تتحدد في الأيام المقبلة خطة وبرنامج المنتخب في هذا المعسكر بعد موافقة اتحاد الكرة على هذا الطلب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، في تصريحات سابقة أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث.

وقال جابر إن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ، لافتا إلي أن الفريق الذي يلعب علي اللقب يجب أن يفوز في جميع المباريات.