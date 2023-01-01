شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقدم عرضا رسميا لضم إسلام جمال من فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نادي حرس الحدود عرضا رسميا لضم إسلام جمال لاعب نادي فاركو، لتدعيم صفوف الحرس فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تصحيح المسار والهروب من قاع جدول الترتيب.

ويستعد حرس الحدود لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

وأعلن نادي حرس الحدود تعاقده رسمياً أحمد على، مهاجم فريق كرة القدم بنادى المقاولون العرب السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى صفقة انتقال حر.

وتعاقد حرس الحدود مع أحمد على بناءً على طلب أحمد أيوب، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق فى مركز قلب الهجوم، الذي لا يوجد به سوى عمر بسام.

وشارك اللاعب فى فوز فريقه وديا على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر، بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذي جمعهما أمس فى ختام معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا.