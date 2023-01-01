شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى تأكيدات بمشاركة أوكلاند سيتى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي النيوزيلندي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.
واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مصير مشاركة بطل نيوزيلندا فى مونديال الأندية، وجاء الرد بأن أوكلاند سيُشارك فى البطولة، حتى الآن، حيث لا توجد قيود على السفر من وإلى نيوزيلندا.
وكان أوكلاند سيتي قد انسحب من مونديال الأندية نسخة 2021 التي أقيمت في الإمارات بسبب صعوبة التنقلات على خلفية فيروس كورونا وهي البطولة التي حصد فيها الميدالية البرونزية بالفوز على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.
بعيداً عما سبق ، يختتم الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.