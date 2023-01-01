شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى تأكيدات بمشاركة أوكلاند سيتى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي النيوزيلندي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول إمكانية انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى، بسبب قيود وتداعيات فيروس كورونا ، وهو ما جعل إدارة الأهلي تفتح خط اتصال مع مسئولين فى الفيفا للتأكد من هذه الأنباء.

واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مصير مشاركة بطل نيوزيلندا فى مونديال الأندية، وجاء الرد بأن أوكلاند سيُشارك فى البطولة، حتى الآن، حيث لا توجد قيود على السفر من وإلى نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي في الأول من فبراير المقبل في ضربة البداية للبطولة، حيث تأهل الفريق النيوزيلندي إلى مونديال الأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022 ، فيما يشارك الأهلي بإعتباره وصيف النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تم أسناد تنظيم البطولة لنادي الوداد المغربي الذي توّج باللقب على حساب الأهلي.

وكان أوكلاند سيتي قد انسحب من مونديال الأندية نسخة 2021 التي أقيمت في الإمارات بسبب صعوبة التنقلات على خلفية فيروس كورونا وهي البطولة التي حصد فيها الميدالية البرونزية بالفوز على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.