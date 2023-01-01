شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعيد خدمات محمد عطوة أمام الزمالك بعد العودة من الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عطوة لاعب وسط نادي أسوان قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا، بعدما غاب في المباراة السابقة أمام المصري للإيقاف.

وقاد الرمادي أسوان في 7 مباريات منذ توليه المهمة، نجح في تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ولم يتعادل في أي مباراة، لينجح في حصد 12 نقطة تضع الفريق في المركز الثامن بالدوري، بعدما استلمه في المركز الأخير.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد، الاثنين، باستاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.