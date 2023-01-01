شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد يتوج بذهبية بطولة الجمهورية المفتوحة للوشو كونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد محمد سعيد ببطولة الجمهورية المفتوحة للوشو كونغ فو فى وزن 67 ك، والتي أقيمت بنادى طلائع الجيش، بعد التغلب على منافسه إسلام عمرو لاعب القطامية في منافسات وزن 67 ، لفرق تحت 14 سنة ، ليتوج بالذهبية والمركز الأول في البطولة بالنهائى.

ويتولى تدريب اللاعب الجهاز الفني بمركز شباب المعتمدية بقيادة عاطف مرجان و معه إسلام رواش وعماد رشاد شيكو.

يذكر أن أحمد سعيد توج بلقب البطولة " بطولة العاصمة " للكونغ فو أيضا في النسخة الماضية.

حقق المنتخب الوطني للكونغ فو 13 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة العالم الثامنة للشباب التى أقيمت فى جاكرتا عاصمة إندونيسيا خلال الفترة من 2 إلى 11 ديسمبر الجارى، بمشاركة منتخبات أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وارتفع رصيد فراعنة الكونغ فو إلى 13 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب عمر محمد شتا في منافسات 80 كجم ساندا، يوسف خالد بسيوني في ميزان 65 كجم ساندا، وملاك أسامة في وزن 48 كجم ساندا، فيما حصد الميداليات الفضية كل من عمر فتحي في وزن 42 كجم، ويوسف الشحات في وزن 52 كجم و مصطفى شريف ميدالية فضية في وزن 48 كجم وعلي عصام ميدالية فضية في الأساليب تايجي واللاعب على عصام.

أما الميداليات البرونزية كانت من نصيب محمد عبد العزيز في وزن 70 كجم ساندا، وحبيبة محمد على ساندا في ميزان 56 كجم، وسيف الله محمد في أسلوب سيف جنوبي، علي عصام في أسلوب التايجي وملك إبراهيم في أسلوب مروحة التايجي.



اللاعب فى البطولة