حكاية نجم.. أحمد بلال صاحب الأرقام القياسية مع الأهلى

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم اليوم عن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق والذي نشأ في قرية "تل القاضي" في محافظة الشرقية، فى أسرة عدد الأبناء فيها كان سبعة، من بينهم أحمد بلال، وقد كان للعائلة أثر واضح في حبّها لكرة القدم، فقد كانت من المشجعين للنادي الأهلي على تفاوت بين أفراد العائلة في الاهتمام بالكرة، أمّا أحمد بلال فكان له اهتمام خاص بلعب الكرة رغم التوجّه الذي كان يُوليه والده لأهمية الدراسة والاعتناء بها.

كان طموح أحمد بلال خلاف ذلك كله، وكان يعتبر اللعب بالكرة أمرًا مهمًّا له، ومن الناحية النفسيّة فقد وجد الدعم الكبير من أخيه الأكبر الذي كان يرى فيه موهبة كبيرة يحتاج إلى أن يُنمّيها، أمّا من ناحية الوالدة فقد وجد منها دعمًا كبيرًا لأنّها كانت على اهتمام كبير بالرياضة، وكانت من مُشجّعي فريق الأهلي، أمّا زواج اللاعب أحمد بلال فقد كان في سن الواحد والعشرين، وقد تزوج من فتاة من القاهرة تعود أصولها إلى محافظة طنطا، وبحسب تصريحات للاعب أحمد بلال فإنّه لم يعقد أيّ علاقة قبل زواجه، حيث كانت كرة القدم تأخذ كل انتباهه، فكانت هذه الزوجة هي الحب الأول الذي عاشه أحمد بلال

بدأ أحمد بلال لعب كرة القدم من سن الثالثة عشر، واستمر به الحال في اللعب ضمن فريق قريته التي نشأ فيها حتى حالفه الحظ وبدأ يلعب ضمن فريق الأهلي، ومنها بدأ في مسيرة الاحتراف التي كان يطمح إليها، وكان دائم السعي لتحقيق البطولات والإنجازات الدورية على مستوى قريته، ثم محافظته ومن بعدها على مستوى مصر أو العالم.

بدأت مسيرة اللاعب المهنية للعب كرة القدم مبكرًا، فقد بدأ من انضمامه لنادي أشبال الأهلي، ومنها بدأ نجمه يسطع بين الناس بعد قيادته لهجوم منتخب مصر خلال كأس العالم الذي أُقيم عام 1997م في مصر، ومن هنا حجز له مكانًا في هجوم الأهلي، وفيما يأتي توضيح للأندية التي انضم إليها

وانضم للنادي الأهلي عام 1999م إلى عام 2005م، حصل على لقب هدّاف الدوري. انضم لنادي قونيا سبور عام 2005م إلى عام 2007م، وانضم لنادي أنقرة جوجو عام 2006م، على سبيل الإعارة، كما انضم للنادي الأهلي 2007م إلى عام 2010م، فيما انضم لنادي سموحة عام 2010م إلى عام 2011م، وأخيرا انضم لنادي إنبي عام 2011م إلى عام 2012م. ، وبعدها رحل إلى الأردن وانضم لنادي الوحدات عام 2013م، ولم يمكث فيه إلا عدّة أشهر، حيث فسخ عقده واعتزل اللعب.

شارك أحمد بلال في العديد من البطولات في مسيرته المهنية، وكان له دور بارز في العديد من المباريات؛ حيث كانت مشاركته تتمثل في كونه هدّاف الفريق، وفيما يأتي أهم البطولات التي شارك فيها، شارك في الدوري المصري لعدّة أعوام وهي عام 2005م و2007م و 2008م، وشارك في بطولة كأس مصر لعدّة أعوام وهي عام 2001م و 2003م و2007م، شارك في بطولة أفريقيا لعام 2001م و2005م و2008م، شارك في بطولة السوبر الأفريقي لعام 2002م و2007م و2009م، حصل على لقب بطل الدوري لعام 2009م، حصل فيها لقب بطل الدوري لعامي 2008م و2007م، حصل عام 2002م على لقب هداف الدوري، حصل على لقب هداف دوري أبطال أفريقيا لعام 1997م.

حقّق أحمد بلال عدّة أرقام قياسية كان من أبرزها أن حقق بلال 18 لقبًا في تاريخه المهني في كرة القدم، يُعدّ صاحب أعلى عدد من الأهداف بين لاعبي الأهلي، وحصوله على لقب هداف الموسم، وهداف الدوري، وهداف أمم أفريقيا.

حقّق أحمد بلال رقمًا قياسيًّا بعدد الأهداف التي حقّقها مقارنة بنظرائه؛ حيث حقّق 107 أهداف، وهذا بخلاف الأهداف التي حقّقها في دوري الناشئين، وفيما يأتي تفصيل للأهداف التي سجّلها.

حقّق 62 هدفًا في الدوري المصري، حيث سجل 5 أهداف في كأس مصر، و9 أهداف ببطولات الأندية الأفريقية، وهدفين في البطولات بالعربية، و10 أهداف خلال رحلته الاحترافية في تركيا، و19 هدفًا دوليًّا مع منتخب مصر، و3 أهداف في تصفيات دورة سيدني الأولمبية 2000.

تعدّدت الجوائز التي حصل عليها اللاعب أحمد بلال وهي كما يأتي، حصل على جائزة لقب بطل الدوري لعام 2009، كما حصل على جائزة لقب بطل الدوري لعامي 2008 و2007، وحصل عام 2002 على جائزة لقب هداف الدوري، وجائزة لقب هداف دوري أبطال أفريقيا.