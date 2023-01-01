شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب ضم ثنائى الأهلى ويرفض محمد محمود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه طلب عدداً من لاعبي الأهلي للانتقال للنادى السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أنه طلب من الأهلي الثنائي حسام حسن وزياد طارق، وآخرين رفض الإفصاح عنهم حتى لا تدخل أندية أخرى على سباق المفاوضات تخطف أهداف سموحة فى موسم الصفقات الشتوي المقبل.

وأشار رئيس سموحة إلى أنه لم يطلب محمد محمود لاعب الأهلي لأن سموحة لديه لاعب أجنبي يلعب فى مركزه وهو صديق أوجولا.



فرج عامر

ويسعى فرج عامر لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات السوبر للخروج بالفريق من سلسله النتائج الغير مُرضية التى يتعرض لها الفريق السكندري بقيادة مدربه طارق العشري خاصة أن سموحة يعاني من غيابات مؤثرة أبرزها النيجيري جونيور أجاى الذى تعرض للإصابة فى بدايه الموسم الجاري.

كما أعلن محمد فرج عامر أن مدافع الفريق خالد عبد الفتاح تلقى العديد من العروض لانتقاله لأندية أخرى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وأكد فرج عامر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه يفضل انتقال خالد عبد الفتاح للنادى الأهلى لعدة أسباب.

وأضاف فرج عامر أن الأهلي دائما يدعم سموحة بلاعبين يكون فى أشد الاحتياج لهم، أما السبب الثانى فهو رغبة اللاعب وإصراره على تحقيق حلمه باللعب للنادى الأهلي.