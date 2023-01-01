شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات تأهيل بيرسي تاو من إصابة العضلة الخلفية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي حالياً المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذى يخضع له حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة التى حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الجماعية الفترة الماضية.

وتعرض بيرسي تاو لإصابة قوية فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

ويؤدي بيرسي تاو حالياً المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي.

ومن المقرر أن يعود بيرسي تاو للتدريبات الجماعية للأهلي عقب مباراة إنبى المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة الدوري الممتاز.

ويختتم الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويتطلع الاهلى لاستعادة الانتصارات بالدوري أمام بيراميدز بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة ومن قبلها التعادل السلبى مع سموحة.

يحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك حيث يمتلك الفريقين 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف