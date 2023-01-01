موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف برينتفورد، نظيره ليفربول، في السابعة والنصف، مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات الجولة ال 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ليستر سيتي 2-1، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ 28 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونستانتينوس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – نابي كيتا

خط الهجوم: أليكس أوكسلايد تشامبرلين – داروين نونيز – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.