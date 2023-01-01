شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يفضل انتقال مدافع سموحة للنادى الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مدافع الفريق خالد عبد الفتاح تلقى العديد من العروض لانتقاله لأندية أخرى خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وأكد فرج عامر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه يفضل انتقال خالد عبد الفتاح للنادى الأهلى لعدة أسباب.

وأضاف فرج عامر أن الأهلي دائما يدعم سموحة بلاعبين يكون فى أشد الاحتياج لهم، أما السبب الثانى فهو رغبة اللاعب وإصراره على تحقيق حلمه باللعب للنادى الأهلي.



فرج عامر

وكان طارق العشرى، المدير الفني لسموحة، قد صرح خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة أنه لا يمكن الاستغناء عن خدمات خالد عبد الفتاح وأنه طلب دعم فريقه بثلاثه لاعبين من الأهلى لكن رغبه اللاعب كانت السبب الرئيسى فى اقتراب رحيله للنادى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى.