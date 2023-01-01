شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يقرر عودة هداف الناشئين فى الإسماعيلى لتدريبات الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، عودة حسن صابر مهاجم وهداف فريق الناشئين مواليد 2005 إلى تدريبات الدراويش فى الفترة المقبلة.

يأتي ذلك نظرًا لما يقدمه اللاعب فى السنوات الأخيرة مع فرق قطاع الناشئين بمسابقات دوري الجمهورية، خاصة أنه حصل على لقب هداف الدوري مواليد 2005 برصيد 22 هدفًا.

ومن المعروف أن ”صابر” شارك مع الفريق الأول للإسماعيلي خلال مباراته ضد طلائع الجيش فى ختام الدوري العام المنقضي ليصبح أصغر لاعب فى هذه المسابقة.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة البنك الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

الدراويش يفتقد فى الفترة الأخيرة لجهود كل من محمد عمار وأبو بكر حمزه الجمل لتعرضهما للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي بالإضافة إلى كريم عرفات لإصابته بكسر فى اليد اليمني ومحمد نصر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية.

ويبحث ميدو عن فوزه الأول مع الاسماعيلى بعدما خسر مباراته مع الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول ظهور مع الدراويش بالجولة العاشرة للدوري.