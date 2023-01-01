شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يقرر عودة هداف الناشئين فى الإسماعيلى لتدريبات الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك نظرًا لما يقدمه اللاعب فى السنوات الأخيرة مع فرق قطاع الناشئين بمسابقات دوري الجمهورية، خاصة أنه حصل على لقب هداف الدوري مواليد 2005 برصيد 22 هدفًا.
ومن المعروف أن ”صابر” شارك مع الفريق الأول للإسماعيلي خلال مباراته ضد طلائع الجيش فى ختام الدوري العام المنقضي ليصبح أصغر لاعب فى هذه المسابقة.
الدراويش يفتقد فى الفترة الأخيرة لجهود كل من محمد عمار وأبو بكر حمزه الجمل لتعرضهما للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي بالإضافة إلى كريم عرفات لإصابته بكسر فى اليد اليمني ومحمد نصر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية.
ويبحث ميدو عن فوزه الأول مع الاسماعيلى بعدما خسر مباراته مع الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول ظهور مع الدراويش بالجولة العاشرة للدوري.