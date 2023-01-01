شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى فى مباراة بيراميدز غداً بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود الخماسى "بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق ومصطفى شوبير" فى مباراة بيراميدز، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأتى غيابات الاهلى بسبب الإصابات المختلفة التي ضربت لاعبيه، حيث أجري أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، ويشكو بيرسى تاو من تمزق بالعضلة الضامة، وأصيب مصطفى شوبير بقطع فى غضروف الركبة.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويتطلع الاهلى لاستعادة الانتصارات بالدوري أمام بيراميدز بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة ومن قبلها التعادل السلبى مع سموحة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف.