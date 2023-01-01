شكرا لقرائتكم خبر عن 10 يناير آخر موعد للتسجيل فى بطولة اختراق الضاحية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد ألعاب القوى 10 يناير الجاري كآخر موعد للتسجيل فى منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية، والمقرر إقامتها بالقاهرة الشهر المقبل.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية خلال فبراير المقبل، في نسختها الخامسة والعشرين، على مستوى الكبار والشباب والناشئين.

وتنطلق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لألعاب القوى يوم 6 يناير المقبل، بإستاد القاهرة الدولى، لاختيار المنتخب المقرر مشاركته في البطولة العربية.

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى الميزانية والحساب الختامي للاتحاد، وذلك خلال العمومية التى عقدت اليوم باستاد القاهرة.

يذكر أن بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى حققت ذهبيتى دورة العاب البحر المتوسط التى أقيمت خلال الأشهر الماضية فى سباقى 100 م و 200 متر عدو بالبطولة التى أقيمت بالجزائر.