الامارات | النصر يستقبل رونالدو وهو في قمة الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر الهلال تقدمه 2-صفر ليفرض عليه ضمك التعادل 2-2 بهدف في الوقت بدل الضائع بينما ارتقى النصر إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-صفر على الخليج بعد يوم من تعاقده مع كريستيانو رونالدو. وبعد تعادله مع النصر 2-2 في قمة الجولة الماضية تعادل الهلال‭‭ ‬‬ حامل اللقب بنفس النتيجة اليوم ليصبح في المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن القمة. وبدا أن بطل آسيا في طريقه للفوز بعد التقدم بهدفي أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو في الدقيقتين 38 و51.

وافتتح النيجيري إيجالو التسجيل بتسديدة قريبة المدى، ثم سدد كرة ارتدت من الحارس وتابعها الأرجنتيني فييتو في الشباك في مطلع الشوط الثاني.

لكن عبد الإله الشمري قلص الفارق لصاحب المركز السادس بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 75 ثم انتزع عبد العزيز السرحاني نقطة التعادل بعد خطأ من الحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واحتاج النصر إلى هدف مبكر للكاميروني فينسن أبو بكر من ضربة رأس لينتصر على الخليج القابع في المركز قبل الأخير. ويملك النصر، الذي أصبح حديث العالم في الساعات الماضية بتعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة ضخمة، 26 نقطة من 11 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على الشباب ونقطتين على الاتحاد وتتبقى لهما مباراة. وخرج أبو بكر مصابا لذا سيرغب فريق المدرب رودي جارسيا في انضمام رونالدو سريعا. وقال جارسيا "وصول رونالدو للدوري السعودي أمر خارق، إنها صفقة قوية وننتظر وصوله ليتأقلم معنا ويستعد للمباريات". وتقدم التعاون للمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن القمة بفوز صعب 3-2 على الرائد في وقت سابق اليوم.