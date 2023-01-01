شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى ومحمد حسن ينتظمان فى تدريبات الإسماعيلى اليوم استعداداً للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد حسن لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى اليوم الأحد في تدريبات فريقه بعدما غاب عن تدريب الأمس بعد حصوله على إذن طبي للراحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب عبد الرحمن أنوس، وذلك بعد شعوره بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية.

ويعود باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى للتدريبات الجماعية اليوم بعدما خاض أمس تدريبات استشفائية وتقوية في صالة الجيم بالنادي.

وبدأ الإسماعيلي استعداداته لمواجهة البنك الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، لحساب الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وتعد تلك المباراة هي الثانية للجهاز الفني الجديد الذي يقوده أحمد حسام ميدو بعد توليه المهمة منذ أيام قليلة.

الدراويش يفتقد فى الفترة الأخيرة لجهود كل من محمد عمار وأبو بكر حمزه الجمل لتعرضهما للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي بالإضافة إلى كريم عرفات لإصابته بكسر فى اليد اليمني ومحمد نصر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية.

ويبحث ميدو عن فوزه الأول مع الإسماعيلى بعدما خسر مباراته مع الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول ظهور مع الدراويش بالجولة العاشرة للدوري.