شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه فى 2022.. بطولات وألقاب ومناصب دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عام 2023، لا ننسى ما قدمه اتحاد الكاراتيه، من نجاحات في تحقيق عدة إنجازات خلال عام 2022، حيث تحقق الكثير من البطولات والألقاب.





البطولة الأفريقية وأعتلت مصر صدارة الترتيب العام لبطولة إفريقيا التي أقيمت بجنوب افريقيا، بتحقيق 32 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 19 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات.







الدورى العالمى الدورى العالمى واحتلت مصر صدارة الدوري العالمي " سيرياس ايه " التي أقيمت في تركيا بإجمالي 12 ميدالية متنوعة أيضا ، و كذلك احتلال المركز الثالث في الدوري العالمي التي أقيمت بأذربيجان بإجمالي ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وصدارة الترتيب العام في الدوري العالمي التي أقيمت بكرواتيا بإجمالي 9 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات ، وصدارة الترتيب العام في الدوري العالمي للشباب بقبرص بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات.

بطولة العالم شباب و ناشئين كما حقق المنتخب 12 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي أقيمت في تركيا

وفى بطولة شمال أفريقيا حققت مصر 14 ذهبية و17 فضية و20 برونزية وفي البطولة العربية حققت مصر 7 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات .





دورة الألعاب العالمية وبالنسبة لدورة الألعاب العالمية التي أقيمت بأمريكا فقد حقق المنتخب ذهبيتين وفضية وبرونزية.







البريميرليج البريميرليج حقق اللاعبون خمس ذهبيات ومثلها خمس فضيات وثلاث برونزيات في البريميرليج التي أقيمت بالرباط.

البحر المتوسط وفى دورة ألعاب البحر المتوسط حقق اللاعبون ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين بالبطولة التي أقيمت بالجزائر.

وهو نفس الأمر باحتلال قمة بطولة البريمرليج بالفجيرة بثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات وأخيرا اكتفت مصر بالحصول على ثلاث برونزيات في بطولة سيرياس ايه بإسبانيا.





المناصب

نجاح محمد الدهراوي رئيس الاتحاد في إعادة الهيبة للكاراتيه من خلال إعادة مصر الى مكانها الطبيعي لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للكاراتيه بعد غياب ما يقرب من ربع قرن ، بالاضافة إلى فوز سامح الشبراوى بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه بعد استقالة أحمد أبو عيشة .