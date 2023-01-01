شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول "صانع السعادة فى الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"33" اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى للنادى الأهلى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ33، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، ونجح معلول فى كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء بعد حالة عشق فريدة مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود.
سطر على معلول قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.
معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020