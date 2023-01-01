الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة معسكرا مغلقا للفريق اليوم الأحد ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف الدراويش، الفريق القاهري مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعي ميدو وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لتجهيز اللاعبين نفسيا من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالي الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته الجماعية أمس – السبت – على ملعب عبد الرحمن أنوس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك الأخيرة.

طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، من مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي بالفريق تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المباريات المقبلة بالدوري.

الدراويش يفتقد فى الفترة الأخيرة لجهود كل من محمد عمار وأبو بكر حمزه الجمل لتعرضهما للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي بالإضافة إلى كريم عرفات لإصابته بكسر فى اليد اليمني ومحمد نصر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية.

ويبحث ميدو عن فوزه الأول مع الاسماعيلى بعدما خسر مباراته مع الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول ظهور مع الدراويش بالجولة العاشرة للدوري.