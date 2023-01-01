شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة كريستو.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو الاهلى، فى الساعات الحالية، الرتوش الأخيرة على صفقة التونسى محمد الضاوى كريستو مهاجم النجم الساحلى قبل إعلان إتمام الصفقة بشكل رسمي، حيث يتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب حول قيمة راتبه وبنود تعاقده بعدما تم الاتفاق مع ناديه على كافة تفاصيل الصفقة.

ومن المنتظر أن يصل محمد الضاوى إلى القاهرة غداً الاثنين للخضوع للفحص الطبي وإعلان انضمامه رسميا للمارد الأحمر.

وسيتم قيد كريستو فى القائمة الأفريقية للأهلى، بالإضافة إلى قيده بقائمة المارد الأحمر التي تستعد للمشاركة فى مونديال الأندية المقرر إقامته فى المغرب مطلع فبراير المقبل.

ويسابق مسئولو النادى الاهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.