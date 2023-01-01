شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحسم مصير مصطفى شلبى اليوم من مواجهة الزمالك وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مصير مصطفى شلبي الجناح الهجومي من المشاركة في مواجهة أسوان، خاصة أن اللاعب تعافى مؤخرًا من إصابة العضلة الخلفية وشارك بشكل كامل وطبيعي في تدريبات الفريق، ليخرج من قائمة المصابين ويصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق.

ومن المنتظر أن يحسم فيريرا موقف شلبي من دخول قائمة الفريق المتوجهة إلى أسوان، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني صباح اليوم قائمة الفريق التي ستطير إلى أسوان لخوض المران الختامي قبل مواجهة الغد.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.