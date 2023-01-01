شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق اليوم باب الاشتراك فى كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي اليوم المهلة التى حددها مجلس إدارة اتحاد الكرة، للأندية الراغبة فى المشاركة ببطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية للموسم الجاري 2022 _ 2023.

وقرر اتحاد الكرة تنظيم بطولة كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022 -2023، لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث، وحدد رسم الاشتراك بقيمة 5 آلاف جنيه لكل ناد يرغب في المشاركة .

وأخطر اتحاد الكرة الفروع التابعة لأخطار الأندية ومراكز الشباب بفتح باب الاشتراك لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث للكرة النسائية مقابل 5 آلاف جنيه على أن يكون السداد نقدا أو بشيك مقبول الدفع.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي، فى شهر فبراير المقبل من العام المقبل.

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إقامة معسكر مفتوح، في شهر ديسمبر المقبل، لمنح الفرصة للعديد من العناصر الجديدة التي سيتم ضمها لصفوف المنتخب.