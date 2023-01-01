شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يحسم موقف "الكرتى" من المشاركة فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، موقف المغربى وليد الكرتى لاعب وسط الفريق الكروى الأول من مواجهة الأهلى، في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غد، الاثنين، في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، بإستاد القاهرة الدولى، حيث يعانى اللاعب من إجهاد عضلى تسبب في غيابه عن مواجهتى الداخلية والاتحاد السكندرى.

ومن المنتظر أن يخضع وليد الكرتى لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الأهلى، خاصة أنه من اللاعبين الأساسيين بالفريق السماوى، وتواجده وإن كان على مقاعد البدلاء سيكون إضافة قوية لفريق بيراميدز في مباراة مهمة أمام المارد الأحمر في مسابقة الدورى.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 24 نقطة متساويًا مع الزمالك في النقاط، بينما يتواجد الفريق السماوي في المركز الرابع برصيد 20 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2022.