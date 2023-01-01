شكرا لقرائتكم خبر عن غريميو البرازيلي يعلن تعاقده الرسمي مع لويس سواريز لمدة موسمًا ونصف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي غريميو البرازيلي عن تعاقده الرسمي مع النجم الأوراجواني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة وليفربول السابق، فى صفقة إنتقال الحر، على أن تكون مدة التعاقدة لمدة موسمًا ونص قادمين لتنتهي فى صيف 2024 القادم.

وكان سواريز قد سبق له التألق رفقة ليفربول فى بداية مسيرته، قبل أن ينتقل إلى برشلونة فى أزهي فترات اللاعب الغنية ويحقق العديد من الألقاب رفقة البرسا، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع الأتليتك تمكن من خلالها إنتزاع لقب الليجا فى مفاجأة كبيرة.

سواريز يرفض الإعتزال ويقرر المواصلة!



ورغم إعلان نادي ناسيونال فى وقت سابق عبر رئيس ناديه بأن سواريز لن يستمر معهم لمدة إضافية، إلا أن اللاعب رفض الإستسلام والإكتفاء بهذا الحد، لا سيما أن اللاعب يثق فى قدرته على العودة إلى مستواه المعهود، بعد أن تواجد فى أجواء المونديال وقدم مستوي مميز بصورة كبيرة.

سواريز ساعد فى إنهاء الصفقة لغريميو!

ومن جانبه كان اللاعب أحد الأسباب الرئيسية فى إتمام عملية إنتقاله إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة غريميو، حيث رحب اللاعب بتلك الخطوة مقارنة بعمره فى الوقت الحالي، الشئ الذي جعله يفضل تلك الخطوة عن التواجد فى المنطقة العربية أو إعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

