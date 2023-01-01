أحمد الشيخ يحافظ على صدارة هدافى الدوري قبل انطلاق الجولة الـ 11

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري

الاثنين 2 يناير

أسوان & الزمالك..2.45 ظهراً

الداخلية & المصرى البورسعيدى..2.45 ظهراً

الاهلى & بيراميدز..7 مساء

الاتحاد السكندري& انبى..7 مساء

الثلاثاء 3 يناير

غزل المحلة & سيراميكا..2.45 ظهراً

المقاولون العرب & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الاسماعيلى & البنك الاهلى..5 مساء

فيوتشر & سموحة..8 مساء

الاربعاء 4 يناير

فاركو & طلائع الجيش..5 مساء

ترتيب هدافى الدوري المصرى

أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 7 أهداف

أحمد السيد زيزو ( الزمالك) المركز الثانى 5 أهداف

رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 4 أهداف

يوسف أسامة نبيه ( الزمالك ) المركز الثالث 4 أهداف

كريم بامبو ( البنك الاهلى ) المركز الرابع 4 أهداف

مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز الخامس 3 أهداف

خالد قمر ( الطلائع) المركز السادس 3 أهداف

جوزيف أوشايا ( المقاولون العرب) المركز السابع 3 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.