شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتجهيز طاهر محمد طاهر لمباراة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للأهلي الزمن لتجهيز طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 12 يناير بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصرى بعدما تأكدت صعوبة لحاق اللاعب بمواجهتى بيراميدز ثم انبى بالجولتين المقبلتين بالدوري.

وينفذ طاهر محمد طاهر برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة جزع الرباط الداخلى للركبة التي تعرض لها فى التدريب فى 5 ديسمبر الماضى.

وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى 82 مباراة بإجمالى 4398 دقيقة بكل البطولات سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 9 أهداف وتلقى 10 كروت صفراء وحصل على البطاقة الحمراء مرة واحدة، وتوج طاهر مع المارد الأحمر على دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرة وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز