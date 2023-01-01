شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة أسوان بالجولة المقبلة للدوري، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة المباراة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث. الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد، الاثنين، باستاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك واسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





نتيجة أخر ظهور للزمالك وأسوان فى الدوري

وفاز الزمالك على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1- الزمالك ضد أسوان يوم الأثنين 2 يناير في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً.

2- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

5- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

6- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

7- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.